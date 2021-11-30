2021/11/30 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، آلية تحويل منتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري الى الملاك المدني.وتضمنت الوثيقة المرسلة إلى وزارة الداخلية، “جداول احصائية تتضمن الاسم الثلاثي والعنوان الوظيفي الحالي ضمن الملاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تحدد آلية تحويل منتسبي الداخلية من الملاك العسكري للمدني المركز الخبري الوطني.

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