الصحة العراقية: السلالة الجديدة قد تخترقنا في أي لحظة

2021/11/30 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، من التراخي في مواجهة الجائحة وسلالاتها المتحورة.

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وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوسائل إعلام، بينها "ناس" (30 تشرين الثاني 2021)، إنه "من الضرورة عدم التهاون في قضية التثقيف بشان كورونا"، مبيناً أن "انخفاض معدلات الاصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر ابدا خروجنا من دائرة الخطر، فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة مع احتمالية ظهور متحورات جديدة".

وأضاف البدر، أن "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا"، مشددا على "ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات".

وأكد أن "الجائحة تعد ازمة وطنية تهدد الشعب وعوائلنا ويجب ان يكون الجميع على قدر المسؤولية والتعاون على اعلى مستوياته"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة ستقوم بنشر (بوسترات) توعوية حول الجائحة ومخاطرها".

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