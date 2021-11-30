2021/11/30 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قرض الخير واقتصار القروض للموظفين الموطنة رواتبهم على السلف المعاشية من خمسة الى 10 ملايين دينار.وقال المكتب الاعلامي في المصرف في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصرف الزراعي يلغي قرض الـ 20 مليون دينار للموظفين المركز الخبري الوطني.

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