من داخل قفص زجاجي.. رئيس التشيك يعين رئيس وزراء جديد لبلاده

2021/11/30 | 09:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برزت صور الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان خلال مراسم تعيين، بيتر فيالا، رسميًا رئيسًا جديدا للوزراء في البلاد، الأحد، حيث قام بذلك جالسًا داخل صندوق زجاجي برفقة عاملين صحيين مغطين من الرأس إلى أخمص القدمين ببدلات صحية واقية.

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