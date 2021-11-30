مع الكشف عن المزيد من حالات

2021/11/30 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد المخاوف في المملكة المتحدة وعبر الاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد حالات أخرى من "متغير أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا وإيطاليا من بين تلك الدول التي أكدت الآن حالات الإصابة.لذلك، طبق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيود سفر جديدة للعديد من البلدان في جنوب إفريقيا

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