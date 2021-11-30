2021/11/30 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة بيع شقيقتين قاصرتين في العاصمة بغداد.وذكر بيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على أب يروم بيع إبنتيه القاصرتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد بيع طفله الرضيع..



اعتقال أب يروم بيع ابنتيه القاصرتين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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