مواطنين يرفضون تسعيرة المولدات ويتهمون دائرة الكهرباء بالتواطؤ

2021/11/30 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطن: إن قطعت الكهرباء فآخر أيام الشهر والكل يعرف لماذا حتى ابو المولدة يجمع اجوره.

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