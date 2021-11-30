المنافذ تضبط مواد غذائية بشهادات فحص مزورة في أم قصر

2021/11/30 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواد غذائية بشهادات فحص مزورة في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر […]

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