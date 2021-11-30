2021/11/30 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج “برنت” العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر المركز الخبري الوطني.

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