2021/11/30 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



موظفو منسوجات ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالغاء استثمار أرض المصنع المركز الخبري الوطني.

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