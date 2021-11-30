2021/11/30 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، صباح اليوم الثلاثاء، لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون.

وقال رئيس شركة مودرنا للأدوية، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة أوميكرون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا، وفقا لرويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار، أي بنسبة 2.5 في المئة، لتصل إلى 71.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أي بنسبة 2.3 في المئة، لتستقر عند 68.34 دولار للبرميل.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12 في المئة يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع بعد الشكوك في فاعلية اللقاحات لمواجهة "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع بعد الشكوك في فاعلية اللقاحات لمواجهة "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).