النزاهة تستقدم مدير عام صحة المثنى الأسبق.. هذه التفاصيل

2021/11/30 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن قيام هيئة النزاهة باستقدام عام صحة محافظة المثنى الأسبق، إثر مخالفات ارتكبت في مركز صحي في إحدى مناطق الوركاء.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، انه "اصدر أمر من هيئة النزاهة لاستقدام مدير عام صحة محافظة المثنى الأسبق، إثر مخالفات ارتكبت في مركز صحي في إحدى مناطق الوركاء".

واضاف ان "امر الاستقدام صدر وفق المادة 321 من قانون العقوبات العراقي بعد إستحصال امر قضائي".

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