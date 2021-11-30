بعد بيع ابنه الرضيع بساعات.. القبض على اب يروم بيع ابنتيه القاصرتين في بغداد

2021/11/30 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على اب كان يروم بيع ابنتيه القاصرتين مقابل مبلغ مالي بعد ساعات من بيع ابنه الرضيع في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية انه : بعد ورود معلومات من خلال أحد المصادر السرية حول وجود شخص يروم بيع طفلتيه القاصرتين الى شخص مجهول مقابل مبلغ (9 ملايين دينار) ، تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة لتدقيق المعلومات الواردة وبالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود وإحباط عملية البيع .واضاف انه تم تدوين اقوال المتهم والد الضحيتين وصدقت قضائيًا بأعترافه عن الجريمة اضافة لأعترافه ببيع إبنه الرضيع بعد ولادته بساعات الى نفس الشخص في الإقليم .واوضح انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (٦/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢) ./انتهى3

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