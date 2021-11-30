2021/11/30 | 10:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تحدد موعد دخول مصفى كربلاء للخدمة الفعلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تحدد موعد دخول مصفى كربلاء للخدمة الفعلية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تحدد موعد دخول مصفى كربلاء للخدمة الفعلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).