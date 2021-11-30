تراجع اسعار النفط مع تصاعد المخاوف

2021/11/30 | 10:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج “برنت” العالمي دون مستوى 71 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.

ويأتي ذلك وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب من الخام.

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