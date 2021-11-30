2021/11/30 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهديدات عشائرية تطال شركات اعمار في الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديدات عشائرية تطال شركات اعمار في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديدات عشائرية تطال شركات اعمار في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).