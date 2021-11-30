هذا حال سدة الهندية بعد إضافتها لسجل التراث العالمي

2021/11/30 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

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واقع مؤلم وإهمال واضح لـ سدة الهندية بعد إضافتها لسجل التراث العالمي

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