زراعة كربلاء تكافح خياس الطلع وامراض تعفن أشجار النخيل

2021/11/30 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية، اصحاب البساتين الى الاسراع باستلام حصصهم من المبيدات الخاصة بمكافحه أمراض النخيل.

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