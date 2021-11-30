انخفاض اسعار الدولار في بورصات بغداد

2021/11/30 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الأسعار ليوم امس الاثنين 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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