2021/11/30 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، اعتقال اب كان يروم ببيع ابنتيه القاصرتين مقابل مبلغ مالي في بغداد، مشيرة إلى ان المتهم اعترف ببيعه ابنه الرضيع بعد ولادته بساعات سابقا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، (30 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد ورود معلومات من خلال أحد المصادر السرية وبتوجيه مباشر من قبل الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة حول وجود شخص يروم بيع طفلتيه القاصرتين الى شخص مجهول مقابل مبلغ (9 ملايين دينار)، على الفور ولأهمية الحالة وفي سبيل الحد من هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة لتدقيق المعلومات الواردة".

وأضاف، انه "وبالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود وإحباط عملية البيع، دونت اقوال المتهم والد الضحيتين وصدقت قضائيا باعترافه عن الجريمة اضافة لاعترافه بيع ابنه الرضيع بعد ولادته بساعات الى نفس الشخص في الإقليم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (٦/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢)".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باع ابنه الرضيع وعرض ابنتيه القاصرتين للبيع.. تفاصيل جريمة أب بحق أطفاله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باع ابنه الرضيع وعرض ابنتيه القاصرتين للبيع.. تفاصيل جريمة أب بحق أطفاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).