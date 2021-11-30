صفقة حزن - فاطمة الفلاحي

2021/11/30 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 11.كلما أوسقتْ النوتات ترانيمها مع عزف الوتر،تراقصها تقاسيم الليل.12.هادَنتْ ثرثرة الورد،فعقدت مع وجهها صفقة حزن.13.تختبئ من تنهيدة، موبوءة بمواعيد أنكى، من مهب جنونه،فتزدري صمته على أيامها.14.من نوايا الإنتظار،غصة تعلق على مواسم حضوره في دمي.15.ذات هدأة :ثمة جنون يمطر شفتيها نبيذ أزهاره،حد اقترافها من خوف مصاب بالصدع، ......





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