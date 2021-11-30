ترجيحات للمواجهة بين الولايات المتحدة وبين فصائل وأحزاب وأذرع إيران في العراق

2021/11/30 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مراقبون للشأن السياسي تصاعد احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة من جهة وبين الفصائل والأحزاب وإيران من جهة أخرى، جراء الخلافات حول نتائج الانتخابات ووجود القوات الأميركية في العراق.

وأشار المراقبون الى ان أبرز محطات الخلاف بين الولايات المتحدة والفصائل هذه الأيام، هو اقتراب الموعد المقرر لانسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، اذ تبدو المواجهة غير مستبعدة بين القوات الأميركية والفصائل التي هددت بشن حرب ضدها إذا لم تنسحب كليا، وسط تعثر المفاوضات الإيرانية الغربية حول ملفها النووي وتهديدات أميركية لإيران.

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