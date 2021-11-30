أسقطت مباني وأتلفت البنى التحتية.. تركيا تشهد عاصفة قاسية ورياح تجاوزت سرعتها 210 كيلومترات في الساعة

2021/11/30 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت سرعة الرياح في اسطنبول بتركيا، التي وصلت إلى 210 كيلومترات في الساعة، مبان وأضرت بالبنى التحتية.الرياح القوية أجبرت الطائرات على إعادة توجيهها إلى مدن أخرى وأدت إلى إغلاق شوارع ومسارات الشحن.قُتل 4 أشخاص، وأصيب 19 مع انتهاء العاصفة.

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