المنتخب العراقي يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة عُمان اليوم

2021/11/30 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يستهل اليوم منتخبنا الوطني مباراته ضمن بطولة كأس العرب التي تبدأ فعاليتها اليوم في قطر بمواجهة منتخب عُمان في الساعة الرابعة عصراً على استاد البيت أحد ملاعب كأس العالم 2022 ضمن الجولة […]

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