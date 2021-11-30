2021/11/30 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ان العراق استورد سلعا من إيران بأكثر من ستة مليارات دولار خلال ثمانية أشهر.واكد مهدي مير أشرفي في بيان أن الاسواق الخمسة الاولى التي تدفقت عليها السلع الإيرانية الصين والعراق وتركيا اضافة الى الامارات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك الايرانية: ايران تصدر سلعاً الى العراق بأكثر من 6 مليار دولار خلال ثمانية اشهر فقط) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك الايرانية: ايران تصدر سلعاً الى العراق بأكثر من 6 مليار دولار خلال ثمانية اشهر فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).