خبير يرسم صورة حالكة للتقنية.. إما أن تتدارك البشرية المستقبل المظلم للذكاء الاصطناعي أو سيفوتها القطار

2021/11/30 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَعد تقنية الذكاء الاصطناعي بالكثير من الرفاهية للإنسان، ولكن في نفس الوقت العديد يرى أن هذه التقنية قد يكون خطرها أكبر من فوائدها.ولا تكمن المشكلة في الذكاء الاصطناعي نفسه بالطبع.بل بالطريقة التي نستخدمها بها.هذا ما يراه البروفيسور … Readmore

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