2021/11/30 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء،

هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وأدناه جداول درجات الحرارة في البلاد:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة ..تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة ..تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).