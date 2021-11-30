وكالة إخبارية عالمية تنشر تقريراً مصوراً عن حرفة الـ

2021/11/30 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرت وكالة "رويترز" العالمية الشهيرة،

تقريراً مصوّراً عن حرفة الـ "سبع عيون"

التي تشتهر بها مدينة كربلاء المقدسة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الخاص، إن

"إحدى العوائل الكربلائية قد إمتهنت هذه

الحرفة منذ أ

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