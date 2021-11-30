على حسابهم الخاص.. مدرسون يبادرون بتأهيل مقاعد الطلبة في احدى مدارس كربلاء (صور)

2021/11/30 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاموا بجمع مبلغ من المال فيما بينهم لاعادة تأهيل مقاعد الطلبة البالغ عددها 75 مقعدا.

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