2021/11/30 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية في كركوك.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عنصرين ينتميان لـ”داعش” في كركوك المركز الخبري الوطني.

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