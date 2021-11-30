شميمة بيغوم: أخشى على حياتي في مخيم الروج

2021/11/30 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إحدى عرائس داعش البريطانيات، شميمة بيغوم، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم الروج في شمال شرقي سوريا، وفقا لحديث حصري أدلت به إلى صحيفة "ديلي ميل".

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