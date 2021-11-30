ضبط مئات التقارير الصحية المزوّرة في الديوانية والنزاهة تتدخل

2021/11/30 | 11:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مئات التقاريـر الصـحية المـزورة في الـديوانيَّة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الأول 2021)، "دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بتمكُّن الفريق التحقيقيِّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الديوانيَّة من ضبط (460) تقريراً صحياً مُزوَّراً في شعبة اللجان الصِّحيَّة في دائـرة صحَّـة المُحـافظــة"، مُوضحــة أن "التـقــاريـر الـصحية الـمزورة تبين، من خلال المتابعة، أنها أرسلت إلى مؤسسات مختلفة في المحافظة".

وبينت الدائرة أن "عمليَّة التدقيق والتحقيق في مئات التقارير الصحيَّة قادت إلى أن تلك التقارير أُرْسِلَتْ إلى دوائر، كان من بينها التقاعد والمرور وذوي الاحتياجات الخاصَّة، وكَلٌّ حسب موضوعه، لافتةً إلى أنَّ العمليَّة شملت أيضاً ضبط أختام كلٍّ من رئيس وأعضاء اللجان الطبيَّة، إذ تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات، وسيتم عرضها على الجهات القضائيَّة المُختصَّة؛ لاتخاذ القرارات القضائيَّة المُناسبة بصددها".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الهيئة كان قد حث، خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، على أهمية تسريع وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني، بغية استشعار حاجة المواطنين، ووضع حد لحالات الابتزاز والمُساومة وطلب الرشى التي قد يتعرَّضون لها أثناء مُراجعة الدوائر الحكومية".

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