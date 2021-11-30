القبض على 10 متهمين بالدكة العشائرية ومصادرة أسلحتهم في بغداد (صور)

2021/11/30 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عشرة متهمين بالدكة العشائرية ومصادرة أسلحتهم في بغداد.

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