الاعرجي يكشف عن ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2021/11/30 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية قامتا بتفجير المقذوف دون رفع البصمات.وصرح الأعرجي في اول رواية رسمية للسلطات العراقية، عقب محاولة اغتيال … Readmore

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