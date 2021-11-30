ميسي: حققت الكرة الذهبية بفضل هؤلاء

2021/11/30 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة عقب فوزه بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” للمرة السابعة في مسيرته.

ونشر ميسي صورته مع الجائزة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عليها: “رغم أنني دائمًا ما أفضل الإنجازات الجماعية، إلا أنني لا أستطيع إخفاء سعادتي بحصد جائزة الكرة الذهبية مرة أخرى”.

وأضاف: “أود أن أشكر كل زملائي والموظفين في منتخب الأرجنتين عقب العام الجميل الذي عشناه، وأيضًا لتلك المجموعة الموجودة في برشلونة وباريس سان جيرمان”.

واختتم: “أشكر عائلتي وأصدقائي بالطبع، وكذلك جميع الأشخاص الذين يدعمونني، والذين هم بجواري ويعتنون بي ويجعلوني أؤدي كل يوم: لولاهم جميعًا لم يكن هذا ممكنًا..



وشكرًا أيضًا لمجلة فرانس فوتبول على الحفل والجائزة.



عناق كبير!!!”.

وكان ميسي نجح في تحقيق لقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين خلال الصيف الماضي، كما فاز بكأس ملك إسبانيا رفقة برشلونة.

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