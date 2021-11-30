النزاهـة تضبط مئات التقاريـر الصـحية المـزورة في الـديوانيَّة

2021/11/30 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مئات التقارير الصحية المزورة في الديوانيَّة.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمُتابعةٍ مُباشرةٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد الساعدي)، ومن خلال عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط مئات التقارير الصحيَّة المُزوَّرة".

واضاف ان "الفريق التحقيقيِّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الديوانيَّة تمكن من ضبط (460) تقريراً صحياً مُزوَّراً في شعبة اللجان الصِّحيَّة في دائرة صحَّة المُحافظة"، مُوضحا أنَّ "التقارير الصحيَّة المُزوَّرة تُبيِّنُ، من خلال المُتابعة، أنَّها أُرْسِلَتْ إلى مُؤسَّساتٍ مُختلفةٍ في المحافظة".

وأشار الى أن "عمليَّة التدقيق والتحقيق في مئات التقارير الصحيَّة قادت إلى أنَّ تلك التقارير أُرْسِلَتْ إلى دوائر، كان من بينها التقاعد والمرور وذوي الاحتياجات الخاصَّة، وكَلٌّ حسب موضوعه"، لافتا إلى أنَّ "العمليَّة شملت أيضاً ضبط أختام كلٍّ من رئيس وأعضاء اللجان الطبيَّة، مشيرا الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات، وسيتمُّ عرضها على الجهات القضائيَّة المُختصَّة لاتخاذ القرارات القضائيَّة المُناسبة بصددها".

وكان رئيس الهيئة قد حثَّ، خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، على أهميَّة تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ؛ بغية استشعار حاجة المُواطنين، ووضع حدٍّ لحالات الابتزاز والمُساومة وطلب الرشى التي قد يتعرَّضون لها أثناء مُراجعة الدوائر الحكوميَّة.

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