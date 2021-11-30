تعرّف على اسعار صرف الدولار في جنوب ووسط العراق - عاجل

2021/11/30 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية في محافظات الوسط والجنوب.وبلغ سعر الشراء 147.700 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 148.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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