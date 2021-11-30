اليوم .. انطلاق بطولة كاس العرب للمنتخبات في قطر.. والعراق يلتقي عمان

2021/11/30 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات كأس العرب للمنتخبات في العاصمة القطرية ، .وتقام البطولة لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا).وسيلتقي باليوم الاول ضمن المجموعة الثانية منتخب تونس بنظيره الموريتاني في الساعة الواحدة ظهرا ..والامارات وسوريا في الساعة العاشرة مساءا.وضمن مباريات المجموعة الاولى يلتقي منتخب العراق بنظيره المنتخب العماني في الساعة الرابعة ..بعدها لقاء قطر بنظيره البحريني في الساعة السابعة والنصف ./انتهى3

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