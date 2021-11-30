تراجع اسعار النفط العالمية بشكل كبير دون مستوى 71 دولاراً للبرميل

2021/11/30 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج “برنت” العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.86% إلى 71.34 دولار للبرميل.وقبل ذلك … Readmore

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