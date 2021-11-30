2021/11/30 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال 10 متهمين بدكة عشائرية ومصادرة أسلحتهم في منطقة الشعلة.وفي بيان لقيادة عمليات بغداد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 10 متهمين بدكة عشائرية ومصادرة أسلحتهم في بغداد المركز الخبري الوطني.

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