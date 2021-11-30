2021/11/30 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نظم عدد من قراء المقاييس في واسط، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مبنى مديرية توزيع كهرباء المحافظة للمطالبة بتحويلهم من قرار 341 إلى عقود وزارية بحسب قرار 315.وقال عدد منهم في تصريحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قراء المقاييس يتظاهرون في واسط للمطالبة بتحويلهم لعقود وزارية المركز الخبري الوطني.

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