2021/11/30 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إجراءات تثبيت المتعاقدين على الملاك، فيما حددت موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية.وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن موعد انهاء ملف الطعون وإعلان نتائج الانتخابات النهائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن موعد انهاء ملف الطعون وإعلان نتائج الانتخابات النهائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن موعد انهاء ملف الطعون وإعلان نتائج الانتخابات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).