الدوائر الامنية والخدمية تتحد لدعم وتأهيل المدارس بقضاء الهندية في كربلاء

2021/11/30 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنفذ خطة عمل حاليا لدعم تربية الهندية من فوج طوارئ كربلاء المقدسة الثاني، ودوائر البلدية والمجاري والماء والكهرباء والمرور.

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