كردستان تتهم أطراف سياسية بالوقوف وراء أحداث العنف بالاحتجاجات الطلابية

2021/11/30 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتهم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد يوم الثلاثاء أطرافا سياسية (لم يسمها) بالوقوف وراء الفوضى وأحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات الطلابية في الإقليم.وقال أحمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع […]

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