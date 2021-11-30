المفوضية: النتائج ستعلن نهاية الأسبوع

2021/11/30 | 11:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية، لافتة إلى الانتهاء من إجراءات تثبيت المتعاقدين على الملاك.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "إجراءات تثبيت المتعاقدين على ملاك المفوضية انتهت، وما تبقى هو إصدار الأوامر الإدارية خلال اليومين القادمين من الذين أنهوا (5) سنوات حسب ما صدر من مجلس الوزراء".

وأعرب جميل عن أمله بأن "تشمل الموازنة القادمة وجبة جديدة من المتعاقدين الذين لديهم خدمة ما يقارب (5) سنوات وتثبيتهم العام القادم".

وبشأن الطعون، ذكر جميل أن "الهيئة القضائية سترد خلال الساعات القادمة نتائج الطعون وسينتهي ملف 1436 طعنًا"، مشيرًا إلى أن "الهيئة القضائية قد أكملت ما عليها لهذه الطعون، وربما سيكون إعلان النتائج نهاية الأسبوع الحالي".

ووافقت وزارة المالية، في وقت سابق، على تثبيت 1352شخصًا متعاقدًا على ملاك مفوضية الانتخابات.

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