دور البيت والمدرسة في نشوء وتطور الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/30 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر منظومة القيم بمثابة الرحم التي ينشأ فيه الإنسان الذي يمتلك العقل المدرك والمدبر لجميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية والذي يعتبر أرفع وأرقى الكائنات الحية في الوجود ويكون هو العالم والمثقف والمفكر والخير والشرير والتقدم والتطور الذي من أجله نزلت الدساتير السماوية والوضعية والأفكار والإنجازات العلمية والفلسفية ومن هذه النبذة يظهر لنا بجلاء أن الإنسان هو الذي يبني ويهدم ويعمر ويخرب تبعاً لو ......





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