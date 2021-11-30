النزاهة تضبط 460 تقريرا طبيا مزورا في الديوانية

2021/11/30 | 11:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 460 تقريرا طبيا مزورا في محافظة الديوانية.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفريق التحقيقيِّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الديوانيَّة تمكن من ضبط 460 تقريراً …

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