2021/11/30 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت 17 دولة ومنطقة على الأقل تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وفيما يلي نستعرض لكم هذه الدول وفقا للبيانات التي جمعتها شبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحداها بالشرق الأوسط.. متحور أوميكرون يدخل 17 دولة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحداها بالشرق الأوسط.. متحور أوميكرون يدخل 17 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).