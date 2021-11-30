مفوضية الانتخابات تحدد الفئات المشمولة بالتثبيت على ملاكها

2021/11/30 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، الانتهاء من إجراءات تثبيت المتعاقدين على الملاك، فيما حددت موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية.

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وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "إجراءات تثبيت المتعاقدين على ملاك المفوضية انتهت، وما تبقى هو إصدار الأوامر الإدارية خلال اليومين القادمين من الذين أنهوا (5) سنوات حسب ما صدر من مجلس الوزراء".

وأعرب جميل عن أمله بأن "تشمل الموازنة القادمة وجبة جديدة من المتعاقدين الذين لديهم خدمة ما يقارب (5) سنوات وتثبيتهم العام القادم".

وبشأن الطعون، ذكر جميل أن "الهيئة القضائية سترد خلال الساعات القادمة نتائج الطعون وسينتهي ملف 1436 طعناً"، مشيراً الى أن "الهيئة القضائية قد أكملت ما عليها لهذه الطعون ،وربما سيكون إعلان النتائج نهاية الأسبوع الحالي".

وأجرت وزارة المالية، في وقت سابق، مناقلة مالية بأكثر من ملياري دينار، بهدف تثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

وحصل "ناس" على نسخة من وثيقة صادرة عن الوزارة، (29 تشرين الثاني 2021)، موجهة إلى مفوضية الانتخابات بهدف مناقلة مبلغ قدره 2.536.280.850 ديناراً، لتثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

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