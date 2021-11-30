رئيس موديرنا: اللقاحات الحالية

2021/11/30 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفاني بانسل، أن تكون اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 أقل فعالية ضد المتحور أوميكرون مقارنة بمتغير دلتا.

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